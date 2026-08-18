DocGo Aktie
WKN DE: A3C69U / ISIN: US2560861096
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18.08.2026 04:42:39
DocGo Inc. Q2 Loss Widens
(RTTNews) - DocGo Inc. (DCGO) announced Loss for its second quarter of -$15.82 million
The company's bottom line came in at -$15.82 million, or -$0.16 per share. This compares with -$11.16 million, or -$0.11 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 8.7% to $73.42 million from $80.42 million last year.
DocGo Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$15.82 Mln. vs. -$11.16 Mln. last year. -EPS: -$0.16 vs. -$0.11 last year. -Revenue: $73.42 Mln vs. $80.42 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 305 M To $ 310 M
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