Anthropic (NASDAQ:ANT) just made stock market history with its IPO.

At $91.6 billion, the company raised more cash in its debut than any company before it. That would seem to be a bullish sign for the stock, but after an initial pop, Anthropic closed Friday trading just 7% above its IPO price, and at one point the stock was trading just five cents above the $83 listing price.

The company had the misfortune of going public while the broader AI sector is crashing on fears surrounding Nvidia. Anthropic also has plenty of skeptics, who have called out risks like the $900 billion it has in purchase commitments, falling token prices, competition from cheaper models, and concerns about circular financing in the industry involving Nvidia.

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