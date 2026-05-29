Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
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29.05.2026 20:31:06
Dollar Tree (DLTR) Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, May 28, 2026 at 8 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Dollar Tree Inc
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28.05.26
|Börse New York: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
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28.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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28.05.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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28.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
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28.05.26
|Handel in New York: S&P 500 steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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28.05.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
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28.05.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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28.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.