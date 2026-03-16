Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
|
16.03.2026 11:42:50
Dollar Tree Inc. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Dollar Tree Inc. (DLTR) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $511.7 million, or $2.56 per share. This compares with $400.2 million, or $1.86 per share, last year.
Excluding items, Dollar Tree Inc. reported adjusted earnings of $512.1 million or $2.56 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.0% to $5.451 billion from $5.000 billion last year.
Dollar Tree Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $511.7 Mln. vs. $400.2 Mln. last year. -EPS: $2.56 vs. $1.86 last year. -Revenue: $5.451 Bln vs. $5.000 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.45 To $ 1.60 Next quarter revenue guidance: $ 4.9 B To $ 5.0 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
