Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,83 Prozent stärker bei 4 542,82 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,159 Prozent auf 4 512,39 Punkte an der Kurstafel, nach 4 505,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 508,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 544,48 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,28 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 20.05.2024, mit 4 531,59 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 372,41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 983,08 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BNP Paribas (+ 2,75 Prozent auf 60,26 EUR), VINCI (+ 2,25 Prozent auf 102,23 EUR), SAP SE (+ 1,94 Prozent auf 179,70 EUR), UniCredit (+ 1,94 Prozent auf 34,78 EUR) und Air Liquide (+ 1,84 Prozent auf 164,38 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Richemont (-0,92 Prozent auf 139,65 CHF), Santander (-0,53 Prozent auf 4,44 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 22,89 EUR), Unilever (+ 0,00 Prozent auf 44,33 GBP) und Roche (+ 0,08 Prozent auf 250,00 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 27 322 360 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 580,559 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,71 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

