Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus

Anleger in Frankfurt treten derzeit den Rückzug an.

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,56 Prozent schwächer bei 19 068,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 979,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 097,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 03.09.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 659,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 03.07.2024, bei 18 407,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2023, lag der LUS-DAX bei 15 059,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 13,88 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 496,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Punkte.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 522,40 EUR), Daimler Truck (+ 0,66 Prozent auf 33,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,57 Prozent auf 284,20 EUR), Zalando (+ 0,52 Prozent auf 29,01 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,29 Prozent auf 479,70 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Porsche Automobil vz (-3,42 Prozent auf 39,20 EUR), Porsche (-2,96 Prozent auf 68,90 EUR), Continental (-2,18 Prozent auf 55,62 EUR), Infineon (-2,15 Prozent auf 29,98 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,97 Prozent auf 56,22 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 306 767 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 238,316 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,11 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

