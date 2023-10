Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX notiert mittags im Plus

Der SDAX gewinnt derzeit an Wert.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,53 Prozent stärker bei 12 630,69 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 103,250 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 591,64 Zählern und damit 0,218 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (12 564,25 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 591,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 693,01 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 2,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 231,82 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, bei 13 358,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, betrug der SDAX-Kurs 10 808,25 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 4,52 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Varta (+ 2,84 Prozent auf 17,92 EUR), AUTO1 (+ 2,50 Prozent auf 6,24 EUR), STRATEC SE (+ 2,46 Prozent auf 43,65 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,21 Prozent auf 64,70 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 2,10 Prozent auf 21,90 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen STO SE (-1,87 Prozent auf 126,00 EUR), New Work SE (ex XING) (-1,37 Prozent auf 101,00 EUR), SUSE (-0,92 Prozent auf 11,80 EUR), Energiekontor (-0,81 Prozent auf 73,20 EUR) und Salzgitter (-0,76 Prozent auf 23,40 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 744 007 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,890 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

