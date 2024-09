Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Nachmittag

Am Donnerstag verbucht der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,50 Prozent auf 13 314,32 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 96,099 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,30 Prozent auf 13 420,44 Punkte an der Kurstafel, nach 13 248,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 13 446,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 310,40 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,439 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 12.08.2024, bei 13 627,88 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, bei 15 049,17 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 12.09.2023, bei 13 034,57 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,67 Prozent nach. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit thyssenkrupp nucera (+ 4,95 Prozent auf 8,28 EUR), ADTRAN (+ 4,26 Prozent auf 4,72 EUR), SMA Solar (+ 3,26 Prozent auf 18,68 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,97 Prozent auf 5,20 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 2,36 Prozent auf 23,85 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-3,45 Prozent auf 67,20 EUR), TAKKT (-2,71 Prozent auf 9,32 EUR), AUTO1 (-2,18 Prozent auf 8,07 EUR), SCHOTT Pharma (-1,79 Prozent auf 32,84 EUR) und INDUS (-1,60 Prozent auf 21,55 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 361 522 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,368 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,75 zu Buche schlagen. Mit 8,29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der TAKKT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at