Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags

Der TecDAX bewegt sich am Donnerstag kaum.

Um 15:43 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent höher bei 3 393,60 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 506,654 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,335 Prozent auf 3 398,24 Punkte an der Kurstafel, nach 3 386,91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 410,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 391,56 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,823 Prozent abwärts. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 15.01.2024, bei 3 254,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 107,96 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 15.02.2023, einen Stand von 3 289,69 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 2,08 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell ADTRAN (+ 1,71 Prozent auf 6,54 USD), AIXTRON SE (+ 1,61 Prozent auf 34,04 EUR), Infineon (+ 1,59 Prozent auf 33,52 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,45 Prozent auf 54,50 EUR) und PNE (+ 1,21 Prozent auf 13,38 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil CompuGroup Medical SE (-4,98 Prozent auf 32,04 EUR), Nemetschek SE (-2,05 Prozent auf 85,22 EUR), Bechtle (-0,89 Prozent auf 49,19 EUR), TeamViewer (-0,83 Prozent auf 14,36 EUR) und Energiekontor (-0,69 Prozent auf 72,30 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 925 114 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 190,380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,80 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at