Donnerstagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Donnerstagmittag

Am Donnerstag springt der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 15 275,60 Punkte an. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 123,228 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,204 Prozent auf 15 274,19 Punkte an der Kurstafel, nach 15 243,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 15 333,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 274,19 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,559 Prozent. Vor einem Monat, am 06.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 522,58 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 06.03.2024, einen Wert von 13 866,81 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.06.2023, den Stand von 13 440,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 10,52 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. 13 230,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell SGL Carbon SE (+ 4,28 Prozent auf 7,55 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,96 Prozent auf 8,34 EUR), Ceconomy St (+ 2,55 Prozent auf 3,30 EUR), Nagarro SE (+ 2,10 Prozent auf 82,80 EUR) und Vitesco Technologies (+ 2,03 Prozent auf 65,30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen CANCOM SE (-2,95 Prozent auf 30,24 EUR), TRATON (-2,88 Prozent auf 33,75 EUR), CEWE Stiftung (-2,18 Prozent auf 107,60 EUR), adesso SE (-1,68 Prozent auf 99,50 EUR) und STRATEC SE (-1,15 Prozent auf 47,20 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 601 731 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 16,975 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at