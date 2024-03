Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert mittags im Minus

Der TecDAX notiert am Donnerstag im Minus.

Um 12:10 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent auf 3 430,32 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 523,577 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,175 Prozent auf 3 444,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 438,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 428,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 455,32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 0,492 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.02.2024, bei 3 386,91 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, bei 3 324,94 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, bei 3 254,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 3,18 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Punkten registriert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit PNE (+ 4,82 Prozent auf 14,36 EUR), EVOTEC SE (+ 3,20 Prozent auf 13,39 EUR), Sartorius vz (+ 2,28 Prozent auf 368,20 EUR), HENSOLDT (+ 2,25 Prozent auf 34,48 EUR) und Energiekontor (+ 2,11 Prozent auf 67,70 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen ADTRAN (-5,77 Prozent auf 5,55 USD), TeamViewer (-2,86 Prozent auf 13,95 EUR), Infineon (-2,71 Prozent auf 33,95 EUR), Nemetschek SE (-2,50 Prozent auf 84,92 EUR) und Bechtle (-1,29 Prozent auf 48,11 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 021 916 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 206,599 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die United Internet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,35 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

