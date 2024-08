Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

Wenig Veränderung war am vierten Tag der Woche in Frankfurt zu beobachten.

Der TecDAX schloss nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 3 238,60 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 508,488 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,643 Prozent leichter bei 3 215,25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 236,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 243,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 193,72 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 0,196 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 08.07.2024, bei 3 379,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2024, wurde der TecDAX mit 3 350,46 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.08.2023, den Stand von 3 121,59 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2024 bereits um 2,59 Prozent nach. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 24,37 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,38 Prozent auf 62,50 EUR), freenet (+ 0,73 Prozent auf 24,74 EUR), CANCOM SE (+ 0,73 Prozent auf 30,28 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,65 Prozent auf 49,26 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SMA Solar (-7,70 Prozent auf 22,54 EUR), 1&1 (-5,55 Prozent auf 12,60 EUR), United Internet (-3,23 Prozent auf 16,80 EUR), EVOTEC SE (-3,21 Prozent auf 5,27 EUR) und CompuGroup Medical SE (-2,75 Prozent auf 15,18 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 745 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 216,269 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

