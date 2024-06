Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in der Gewinnzone

Der TecDAX verbuchte am Donnerstag Zuwächse.

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,83 Prozent stärker bei 3 444,35 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 505,794 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 3 415,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 415,90 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 415,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 475,81 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 3,23 Prozent. Vor einem Monat, am 06.05.2024, wurde der TecDAX mit 3 291,74 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 448,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 226,00 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 3,60 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 6,19 Prozent auf 96,90 EUR), SAP SE (+ 3,61 Prozent auf 177,72 EUR), United Internet (+ 2,29 Prozent auf 23,24 EUR), ATOSS Software (+ 2,16 Prozent auf 237,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,09 Prozent auf 22,45 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil CANCOM SE (-4,49 Prozent auf 29,76 EUR), Nordex (-3,54 Prozent auf 13,91 EUR), 1&1 (-2,23 Prozent auf 17,50 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,17 Prozent auf 27,10 EUR) und Infineon (-1,50 Prozent auf 36,66 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 962 614 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 196,794 Mrd. Euro heraus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at