Donnerstagshandel in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus

Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 8 303,23 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,538 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 283,43 Punkten in den Handel, nach 8 283,43 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 303,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 281,01 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,098 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 198,78 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 370,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 270,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,53 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell JD Sports Fashion (+ 2,73 Prozent auf 1,32 GBP), United Utilities (+ 1,66 Prozent auf 9,89 GBP), Entain (+ 1,62 Prozent auf 6,51 GBP), Unilever (+ 1,48 Prozent auf 48,03 GBP) und Flutter Entertainment (+ 1,45 Prozent auf 161,40 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Legal General (-2,34 Prozent auf 2,26 GBP), Schroders (-1,56 Prozent auf 3,41 GBP), Land Securities Group (-1,02 Prozent auf 6,29 GBP), Imperial Brands (-0,79 Prozent auf 21,32 GBP) und StJamess Place (-0,75 Prozent auf 6,96 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der JD Sports Fashion-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 4 374 061 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,513 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at