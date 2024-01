Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen

In New York war am Abend ein stabiler Handel zu beobachten.

Der Dow Jones schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 37 440,34 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,019 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,532 Prozent auf 37 629,23 Punkte an der Kurstafel, nach 37 430,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 37 716,41 Punkte, das Tagestief hingegen 37 425,28 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0,335 Prozent nach. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 04.12.2023, den Stand von 36 204,44 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 04.10.2023, einen Wert von 33 129,55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 269,77 Punkten auf.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 1,95 Prozent auf 117,01 USD), Amgen (+ 0,82 Prozent auf 303,17 USD), Travelers (+ 0,65 Prozent auf 192,54 USD), Caterpillar (+ 0,63 Prozent auf 286,10 USD) und Visa (+ 0,63 Prozent auf 259,61 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-5,12 Prozent auf 24,26 USD), Nike (-1,67 Prozent auf 102,30 USD), Apple (-1,27 Prozent auf 181,91 USD), Walt Disney (-1,19 Prozent auf 90,56 USD) und Chevron (-1,10 Prozent auf 150,66 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 17 640 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 2,640 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,70 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at