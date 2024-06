Donnerstagshandel in New York: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,68 Prozent schwächer bei 19 773,95 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,272 Prozent stärker bei 19 962,97 Punkten in den Handel, nach 19 908,86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 19 685,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 979,93 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,468 Prozent. Vor einem Monat, am 20.05.2024, wies der NASDAQ 100 18 674,19 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 240,11 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 070,15 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 19,52 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 979,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Gilead Sciences (+ 9,64 Prozent auf 69,24 USD), Workday A (+ 3,87 Prozent auf 215,72 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,86 Prozent auf 160,60 USD), Cognizant (+ 3,77 Prozent auf 68,29 USD) und Atlassian A (+ 2,87 Prozent auf 157,57 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Enphase Energy (-8,38 Prozent auf 109,04 USD), Micron Technology (-5,98 Prozent auf 144,28 USD), QUALCOMM (-5,87 Prozent auf 213,77 USD), Microchip Technology (-4,68 Prozent auf 89,08 USD) und ON Semiconductor (-4,07 Prozent auf 67,85 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 67 032 693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,107 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,01 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at