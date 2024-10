Donnerstagshandel in New York: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain

Am Donnerstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,37 Prozent fester bei 43 239,05 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,447 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,862 Prozent auf 42 706,49 Punkte an der Kurstafel, nach 43 077,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 43 289,76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 43 119,81 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.09.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 41 606,18 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, bei 41 198,08 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 17.10.2023, einen Stand von 33 997,65 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 14,65 Prozent. Bei 43 289,76 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Travelers (+ 9,00 Prozent auf 264,82 USD), Chevron (+ 1,66 Prozent auf 151,20 USD), American Express (+ 1,46 Prozent auf 285,78 USD), Visa (+ 1,00 Prozent auf 290,39 USD) und Intel (+ 0,58 Prozent auf 22,44 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Coca-Cola (-0,95 Prozent auf 69,90 USD), UnitedHealth (-0,93 Prozent auf 566,03 USD), Home Depot (-0,72 Prozent auf 415,60 USD), Nike (-0,64 Prozent auf 83,40 USD) und Merck (-0,61 Prozent auf 109,75 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12 336 867 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,277 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at