Donnerstagshandel in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Am Donnerstag erhöhte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich um 0,35 Prozent auf 3 535,79 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 112,526 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 3 523,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 523,44 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 538,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 521,10 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,987 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 388,73 Punkten gehandelt. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, bei 3 414,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.03.2023, lag der ATX noch bei 3 063,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 3,63 Prozent aufwärts. Bei 3 538,56 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (+ 2,21 Prozent auf 43,86 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,94 Prozent auf 115,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,57 Prozent auf 19,35 EUR), Andritz (+ 1,23 Prozent auf 57,80 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,83 Prozent auf 41,30 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen IMMOFINANZ (-3,62 Prozent auf 22,60 EUR), Verbund (-1,95 Prozent auf 67,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,34 Prozent auf 44,30 EUR), Lenzing (-0,77 Prozent auf 32,05 EUR) und voestalpine (-0,61 Prozent auf 26,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 1 134 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 23,763 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,26 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at