Die Analysten der Baader Bank haben das 6-Monats-Kursziel für die Aktien des heimischen Kartonherstellers Mayr-Melnhof von 133 auf 121 Euro gesenkt. Die "Buy"-Empfehlung wurde bestätigt.

In einer aktuellen Studie schreibt der zuständige Analyst Varun Sikka, dass seit Anfang 2024 Mayr-Melnhof eine Reihe von unterschiedlichen Verbesserungen umsetzen konnte. Obwohl sich auf Grund der Zollängste die Erholung der europäischen Verbraucherstimmung erneut verzögern dürfte, stehe das Unternehmen dank der unterschiedlichen Maßnahmen zur Steigerunge der Produktivität gut dar. Dies spiegle sich auch in die jüngste Entscheidung, die Dividende zu erhöhen und Aktienrückkäufe zu tätigen. Insgesamt, scheint der Turnaround planmäßig zu verlaufen und könnte durch den Abschluss der Portfoliobereinigung und die Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine beschleunigt werden, so der Analyst weiter.

Vor dem Hintergrund des US-Zollstreits hat die Baader Bank ihre Prognosen dennoch gesenkt: Für das Jahr 2025 wird eine Gewinn je Aktie von 8,31 (bisher 9,80) Euro gesehen. Für 2026 wurde die Gewinnprognose von 13,80 auf 10,80 Euro je Titel gesenkt. Für 2027 erwartet die Baader Bank einen Wert von 13,5 Euro je Anteilsschein. Die aktuellen Dividendenschätzen lauten 2,70 (2025), 3,51 (2026) sowie 4,31 (2027) Euro je Aktie.

Zum Vergleich: Am Dienstag notierten die Mayr-Melnhof-Aktien an der Wiener Börse zu Mittag mit einem Abschlag von 0,65 Prozent bei 76,10 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

szk

ISIN AT0000938204 WEB www.mm.group

AFA0056 2025-05-06/12:12