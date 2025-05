Die Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die Anteile der Mayr-Melnhof von bisher 97,5 Euro auf 82,2 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" für die Anteilsscheine des heimischen Kartonherstellers wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger unverändert belassen.

Zum Vergleich: Die Titel notierten am Montagvormittag an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,83 Prozent bei 77,9 Euro.

"Die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 zeigten, dass der Wendepunkt für Mayr-Melnhof noch immer nicht sichtbar ist und die nächsten drei Quartale aus unserer Sicht insbesondere für die kränkelnde ́Board&Paper ́-Abteilung herausfordernd bleiben werden", begründete Marschallinger seine Entscheidung in der Analyse.

Beim Gewinn je Aktie für 2025 erwartet die Erste Group einen Ertrag von 6,00 Euro. In den beiden Folgejahren soll er sich auf 8,60 bzw. 10,14 Euro belaufen. Hinsichtlich der Dividendenausschüttungen pro Aktie erwarten die Analysten 2,00 Euro für 2025 und 2,50 bzw. 3,00 Euro für die Geschäftsjahre danach.

