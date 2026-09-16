Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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16.09.2026 11:15:00

Don't Buy Oklo Stock Until This Catalyst Hits

Oklo (NYSE: OKLO) specializes in small modular reactors, or SMRs. SMRs are essentially miniature nuclear power plants that can be built more quickly and at lower upfront costs than traditionally sized nuclear facilities.

The concept of SMRs has been around for decades. Yet only two SMR systems have ever been built. That's because on a per-megawatt basis, SMRs are more expensive than larger nuclear systems. The main advantage has been the speed of construction, which historically hasn't been highly valued.

Image source: Getty Images.

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