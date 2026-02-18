REDWOOD Aktie

REDWOOD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJDB / ISIN: PLCMPLX00014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 22:30:00

DoorDash users want more complex deliveries, and that’s hitting profits

DoorDash reported quarterly earnings on Wednesday, with profit beating expectations but sales missing the mark.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DoorDash

mehr Nachrichten