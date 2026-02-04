Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
04.02.2026 15:42:17
Dow edges up as Lilly, Super Micro earnings cushion software jitters
[NEW YORK] The S&P 500 opened largely flat and the Dow marginally higher on Wednesday (Feb 4), following upbeat results from Eli...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Dow Inc
|
04.02.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
29.01.26
|Dow-Aktie fällt: Stellenabbau im großen Stil (dpa-AFX)
|
28.01.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
21.01.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dow von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
20.01.26
|Chemiebranche in Ostdeutschland: unter Druck - trotzdem höhere Löhne? (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Handel in New York: S&P 500 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Dow Inc
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|26,20
|1,55%
