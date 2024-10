Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in IBM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das IBM-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen IBM-Anteile an diesem Tag bei 136,85 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die IBM-Aktie investiert hat, hat nun 7,307 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der IBM-Aktie auf 227,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 659,60 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,96 Prozent.

Alle IBM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 207,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

