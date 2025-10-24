Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Procter Gamble gewesen.

Am 24.10.2020 wurden Procter Gamble-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Procter Gamble-Aktie bei 142,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 70,235 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2025 auf 152,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 690,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Procter Gamble bezifferte sich zuletzt auf 356,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

