Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Salesforce von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

Investoren, die vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.07.2021 wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Salesforce-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 248,25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Salesforce-Aktie investiert, befänden sich nun 0,403 Salesforce-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,62 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Papiers am 24.07.2024 auf 249,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,62 Prozent.

Salesforce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 248,26 Mrd. USD. Am 20.06.2019 fand der erste Handelstag des Salesforce-Papiers an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs des Salesforce-Anteils belief sich damals auf 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

