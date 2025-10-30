Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Home Depot eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Home Depot-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 298,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,348 Home Depot-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2025 1 265,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 378,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,58 Prozent gesteigert.

Home Depot wurde am Markt mit 374,87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at