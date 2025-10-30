Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Home Depot-Investment im Blick
|
30.10.2025 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Home Depot-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 298,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,348 Home Depot-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2025 1 265,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 378,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,58 Prozent gesteigert.
Home Depot wurde am Markt mit 374,87 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot Inc., Themehr Nachrichten
|
30.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
|
24.10.25
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
23.10.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Börse New York in Grün: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
23.10.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones mittags im Plus (finanzen.at)
|
23.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Home Depot-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)