Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus

Am Montag verbucht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,53 Prozent auf 47 455,43 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,195 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,838 Prozent schwächer bei 46 811,51 Punkten, nach 47 207,12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 47 375,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47 532,31 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 247,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 901,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42 114,40 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,94 Prozent nach oben. 47 532,31 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2,50 Prozent auf 190,92 USD), Microsoft (+ 1,43 Prozent auf 531,11 USD), Amazon (+ 1,34 Prozent auf 227,21 USD), Goldman Sachs (+ 1,31 Prozent auf 794,14 USD) und Apple (+ 1,20 Prozent auf 265,98 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walmart (-1,15 Prozent auf 104,95 USD), Procter Gamble (-1,04 Prozent auf 150,90 USD), Nike (-0,74 Prozent auf 68,60 USD), Amgen (-0,68 Prozent auf 289,79 USD) und Home Depot (-0,57 Prozent auf 331,25 EUR).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 15 804 617 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,895 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent an der Spitze im Index.

