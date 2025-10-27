Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen

Schlussendlich stieg der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,71 Prozent auf 47 544,59 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,195 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,838 Prozent tiefer bei 46 811,51 Punkten in den Montagshandel, nach 47 207,12 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 47 564,52 Punkte, das Tagestief hingegen 47 375,96 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, stand der Dow Jones bei 46 247,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, stand der Dow Jones bei 44 901,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 42 114,40 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 12,15 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 47 564,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 2,81 Prozent auf 191,49 USD), Apple (+ 2,28 Prozent auf 268,81 USD), IBM (+ 1,83 Prozent auf 313,09 USD), Microsoft (+ 1,51 Prozent auf 531,52 USD) und McDonalds (+ 1,38 Prozent auf 310,00 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Walmart (-1,60 Prozent auf 104,47 USD), Nike (-0,75 Prozent auf 68,59 USD), Home Depot (-0,57 Prozent auf 331,25 EUR), Honeywell (-0,50 Prozent auf 215,07 USD) und Procter Gamble (-0,49 Prozent auf 151,74 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 39 639 758 Aktien gehandelt. Mit 3,895 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

2025 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

