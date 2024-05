Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IBM Aktionären eine Freude

IBM-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die IBM-Dividendenausschüttung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM am 30.04.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 6,63 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die IBM-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,607 Prozent aufgestockt. 6,04 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 1,55 Prozent.

Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte der IBM-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NYSE bei 166,20 USD. Der IBM-Anteilsschein verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 4,05 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,68 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der IBM-Aktienkurs via NYSE 20,16 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 30,02 Prozent besser entwickelt als der IBM-Kurs.

Dividendenaussichten von IBM

Für 2024 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 6,84 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4,15 Prozent steigen.

IBM-Kerndaten

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens IBM beläuft sich aktuell auf 151,951 Mrd. USD. Das KGV von IBM beträgt aktuell 20,10. 2023 setzte IBM 61,860 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 8,23 USD.

