Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nike Aktionären eine Freude

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende schüttet Nike aus.

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike am 10.09.2024 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,45 USD vereinbart. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 1,32 USD angesetzt wurde. Die Gesamtausschüttung lässt sich Nike 2,17 Mrd. USD kosten. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 7,80 Prozent.

Nike-Stockdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die Nike-Aktie via New York bei einem Wert von 78,09 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Nike-Anteilsscheins 1,53 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,26 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren sank der Nike-Aktienkurs via New York um 9,98 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -3,60 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Nike

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 1,49 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,90 Prozent zulegen.

Nike-Kerndaten

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Nike beträgt aktuell 118,793 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Nike besitzt aktuell ein KGV von 25,51. Der Umsatz von Nike belief sich in 2024 auf 51,386 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 3,76 USD.

Redaktion finanzen.at