NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 67 auf 66 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Sportartikelherstellers sei zwar etwas besser als gedacht gewesen, schrieb Analyst Piral Dadhania in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Es habe aber auch bestätigt, dass es zu früh für den Kauf der Aktien sei./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2025 / 00:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.