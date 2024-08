Dow Jones aktuell: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus

Am Donnerstag verbucht der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 1,29 Prozent auf 40 522,55 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,407 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,519 Prozent auf 39 800,59 Punkte an der Kurstafel, nach 40 008,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 40 542,66 Punkte, das Tagestief hingegen 40 295,74 Zähler.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2,44 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2024, stand der Dow Jones noch bei 40 211,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, notierte der Dow Jones bei 39 908,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 34 946,39 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,44 Prozent aufwärts. Bei 41 376,00 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 6,94 Prozent auf 48,60 USD), Walmart (+ 6,70 Prozent auf 73,26 USD), Nike (+ 4,66 Prozent auf 82,18 USD), Intel (+ 4,29 Prozent auf 20,78 USD) und Amazon (+ 3,70 Prozent auf 176,40 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Verizon (-1,81 Prozent auf 40,16 USD), Procter Gamble (-0,94 Prozent auf 167,21 USD), Merck (-0,85 Prozent auf 112,61 USD), Johnson Johnson (+ 0,03 Prozent auf 158,52 USD) und Coca-Cola (+ 0,04 Prozent auf 68,61 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 851 317 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,054 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

2024 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at