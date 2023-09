Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt am Freitagmittag zurück

Beim Dow Jones stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 18:06 Uhr um 0,08 Prozent schwächer bei 33 639,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 10,248 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,436 Prozent auf 33 519,44 Punkte an der Kurstafel, nach 33 666,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 33 580,86 Punkte, das Tageshoch hingegen 33 893,68 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,792 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.08.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34 852,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, lag der Dow Jones bei 34 122,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2022, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 29 225,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 1,52 Prozent nach oben. Bei 35 679,13 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 31 429,82 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 6,84 Prozent auf 22,33 USD), Nike (+ 6,13 Prozent auf 95,12 USD), Microsoft (+ 1,33 Prozent auf 317,81 USD), Intel (+ 1,08 Prozent auf 35,56 USD) und Dow (+ 0,98 Prozent auf 51,43 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Travelers (-1,75 Prozent auf 164,68 USD), Chevron (-1,26 Prozent auf 168,44 USD), Walmart (-1,10 Prozent auf 160,76 USD), Merck (-1,07 Prozent auf 103,18 USD) und Caterpillar (-1,05 Prozent auf 273,33 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 3 158 775 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,516 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 5,61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at