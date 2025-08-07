Gewinne in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen mittags zu

Der NASDAQ Composite befindet sich derzeit im Aufwind.

Am Donnerstag legt der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,37 Prozent auf 21 246,71 Punkte zu. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,735 Prozent fester bei 21 325,01 Punkten, nach 21 169,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 21 408,15 Punkte, das Tagestief hingegen 21 233,17 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,88 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 07.07.2025, den Stand von 20 412,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 17 738,16 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 07.08.2024, bei 16 195,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 21 457,48 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit SIGA Technologies (+ 14,19 Prozent auf 8,29 USD), Amtech Systems (+ 14,00 Prozent auf 5,13 USD), Park-Ohio (+ 13,32 Prozent auf 18,12 USD), Century Casinos (+ 11,31 Prozent auf 2,46 USD) und Veeco Instruments (+ 9,48 Prozent auf 21,83 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Astronics (-20,10 Prozent auf 28,26 USD), Cogent Communications (-19,19 Prozent auf 35,46 USD), Ultralife Batteries (-17,89 Prozent auf 6,70 USD), Scientific Games (-16,06 Prozent auf 76,32 USD) und Power Integrations (-11,14 Prozent auf 42,20 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 179 096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,725 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,14 erwartet. Die Resources Connection-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

