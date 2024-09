Dow Jones aktuell: Dow Jones mittags leichter

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,18 Prozent tiefer bei 40 786,47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,727 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,546 Prozent auf 40 638,76 Punkte an der Kurstafel, nach 40 861,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 40 984,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 40 665,53 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,570 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 12.08.2024, den Stand von 39 357,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 712,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 645,99 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41 585,21 Punkten. 37 122,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 0,69 Prozent auf 337,31 USD), Boeing (+ 0,68 Prozent auf 162,43 USD), Chevron (+ 0,67 Prozent auf 138,81 USD), Walt Disney (+ 0,62 Prozent auf 88,87 USD) und 3M (+ 0,53 Prozent auf 130,92 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Intel (-1,78 Prozent auf 19,29 USD), Dow (-1,32 Prozent auf 50,06 USD), Honeywell (-0,82 Prozent auf 202,37 USD), Microsoft (-0,72 Prozent auf 420,01 USD) und Johnson Johnson (-0,72 Prozent auf 163,64 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 3 693 606 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,040 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

