Dow Jones aktuell: Dow Jones sackt zum Start des Mittwochshandels ab

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,03 Prozent tiefer bei 36 568,70 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 11,063 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,371 Prozent auf 36 442,10 Punkte an der Kurstafel, nach 36 577,94 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 36 523,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 36 602,92 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,867 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 337,87 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 13.09.2023, den Stand von 34 575,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, wurde der Dow Jones mit 34 108,64 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 10,36 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 36 602,92 Punkten. 31 429,82 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 0,83 Prozent auf 196,32 USD), Microsoft (+ 0,70 Prozent auf 377,00 USD), Boeing (+ 0,50 Prozent auf 249,88 USD), McDonalds (+ 0,45 Prozent auf 292,74 USD) und Salesforce (+ 0,30 Prozent auf 257,23 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Johnson Johnson (-1,79 Prozent auf 152,29 USD), 3M (-1,62 Prozent auf 100,90 USD), Verizon (-1,47 Prozent auf 36,75 USD), UnitedHealth (-1,21 Prozent auf 539,14 USD) und Walgreens Boots Alliance (-1,09 Prozent auf 22,68 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 317 878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 2,785 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent an der Spitze im Index.

