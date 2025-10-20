Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels stärker

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 1,12 Prozent höher bei 46 706,58 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,716 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,711 Prozent leichter bei 45 862,37 Punkten in den Montagshandel, nach 46 190,61 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 312,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 46 759,27 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46 315,27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Stand von 44 342,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wies der Dow Jones 43 275,91 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 47 049,64 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 4,61 Prozent auf 254,28 USD), Apple (+ 3,94 Prozent auf 262,24 USD), UnitedHealth (+ 2,21 Prozent auf 364,48 USD), Boeing (+ 1,82 Prozent auf 216,82 USD) und Merck (+ 1,80 Prozent auf 86,32 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Walmart (-0,63 Prozent auf 107,05 USD), NVIDIA (-0,32 Prozent auf 182,64 USD), Home Depot (-0,25 Prozent auf 334,20 EUR), McDonalds (-0,10 Prozent auf 307,77 USD) und Coca-Cola (+ 0,00 Prozent auf 68,44 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 28 615 255 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,818 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,64 erwartet. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

