Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert am Dienstagmittag

Wenig Veränderung ist am zweiten Tag der Woche in New York zu beobachten.

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,17 Prozent schwächer bei 41 172,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,637 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,096 Prozent schwächer bei 41 200,84 Punkten, nach 41 240,52 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 41 260,79 Punkte, das Tagestief hingegen 41 127,47 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 40 589,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Wert von 39 069,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 34 346,90 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 9,17 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 41 420,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 0,74 Prozent auf 84,90 USD), Coca-Cola (+ 0,73 Prozent auf 71,36 USD), Apple (+ 0,61 Prozent auf 228,56 USD), Honeywell (+ 0,39 Prozent auf 204,65 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,35 Prozent auf 219,94 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Amazon (-1,64 Prozent auf 172,63 USD), Johnson Johnson (-1,34 Prozent auf 162,40 USD), Salesforce (-1,08 Prozent auf 262,41 USD), Walt Disney (-0,90 Prozent auf 90,95 USD) und Merck (-0,68 Prozent auf 115,49 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3 994 463 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,088 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

