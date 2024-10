Dow Jones aktuell: So bewegt sich der Dow Jones am Montagmittag

Der Dow Jones zeigt sich derzeit in Rot.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,27 Prozent tiefer bei 42 197,19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,968 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,201 Prozent tiefer bei 42 227,95 Punkten, nach 42 313,00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 078,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 42 309,27 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Der Dow Jones lag am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 41 563,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der Dow Jones mit 39 118,86 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33 507,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,88 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 42 628,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 1,88 Prozent auf 232,07 USD), Home Depot (+ 0,81 Prozent auf 402,76 USD), Walmart (+ 0,68 Prozent auf 80,32 USD), Chevron (+ 0,39 Prozent auf 146,06 USD) und Verizon (+ 0,33 Prozent auf 45,04 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-2,55 Prozent auf 152,33 USD), Intel (-2,20 Prozent auf 23,39 USD), Salesforce (-1,95 Prozent auf 271,25 USD), Dow (-1,74 Prozent auf 54,12 USD) und Amazon (-1,39 Prozent auf 185,36 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 243 268 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,101 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at