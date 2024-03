Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell

Der Dow Jones gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt.

Am Freitag gewinnt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,25 Prozent auf 39 093,55 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,176 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,045 Prozent auf 39 013,75 Punkte an der Kurstafel, nach 38 996,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 850,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 100,39 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,131 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 01.02.2024, bei 38 519,84 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 01.12.2023, bei 36 245,50 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 01.03.2023, einen Wert von 32 661,84 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 3,66 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39 282,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,80 Prozent auf 317,47 USD), Amgen (+ 2,65 Prozent auf 281,08 USD), Intel (+ 2,53 Prozent auf 44,14 USD), IBM (+ 1,09 Prozent auf 187,04 USD) und Amazon (+ 1,02 Prozent auf 178,57 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Nike (-1,33 Prozent auf 102,55 USD), UnitedHealth (-1,23 Prozent auf 487,55 USD), Boeing (-1,14 Prozent auf 201,40 USD), Travelers (-0,94 Prozent auf 218,89 USD) und Apple (-0,87 Prozent auf 179,18 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 207 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,801 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,72 zu Buche schlagen. Die 3M-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at