Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich

Der Dow Jones verlor schlussendlich an Wert.

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel letztendlich 1,27 Prozent auf 37 082,00 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 11,048 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 37 311,82 Zählern und damit 0,655 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (37 557,92 Punkte).

Bei 37 641,30 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 37 073,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,665 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.11.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 35 151,04 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.09.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 34 440,88 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, bei 32 849,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 11,91 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 37 641,30 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell McDonalds (-0,60 Prozent auf 288,99 USD), Dow (-0,62 Prozent auf 54,58 USD), Microsoft (-0,71 Prozent auf 370,62 USD), Verizon (-0,72 Prozent auf 37,30 USD) und Cisco (-0,76 Prozent auf 49,80 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walt Disney (-2,83 Prozent auf 91,27 USD), American Express (-2,75 Prozent auf 180,65 USD), 3M (-2,43 Prozent auf 103,67 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,42 Prozent auf 25,40 USD) und Coca-Cola (-2,07 Prozent auf 57,61 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 881 891 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,778 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 7,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,51 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

