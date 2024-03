Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Der Dow Jones notierte heute im Plus.

Der Dow Jones kletterte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,61 Prozent auf 39 005,49 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 12,874 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,264 Prozent schwächer bei 38 667,21 Punkten, nach 38 769,66 Punkten am Vortag.

Bei 39 071,56 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 38 711,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 38 797,38 Punkte. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, bei 36 577,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, einen Wert von 31 909,64 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,42 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 4,97 Prozent auf 98,72 USD), IBM (+ 3,16 Prozent auf 197,78 USD), Microsoft (+ 2,66 Prozent auf 415,28 USD), Amazon (+ 1,99 Prozent auf 175,39 USD) und Walmart (+ 1,24 Prozent auf 61,41 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Boeing (-4,29 Prozent auf 184,24 USD), Nike (-0,89 Prozent auf 100,18 USD), Honeywell (-0,58 Prozent auf 199,13 USD), Cisco (-0,30 Prozent auf 50,07 USD) und McDonalds (-0,17 Prozent auf 294,31 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 19 959 499 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,760 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

