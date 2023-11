Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Der Dow Jones bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Am Freitag steht der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,46 Prozent im Plus bei 33 996,29 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 10,425 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,13 Prozent auf 33 457,82 Punkte an der Kurstafel, nach 33 839,08 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 34 071,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 33 946,60 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 4,48 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, wurde der Dow Jones mit 33 002,38 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, stand der Dow Jones noch bei 35 215,89 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 03.11.2022, mit 32 001,25 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,60 Prozent nach oben. 35 679,13 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2,40 Prozent auf 196,61 USD), Nike (+ 2,09 Prozent auf 107,28 USD), Goldman Sachs (+ 1,97 Prozent auf 319,95 USD), Walt Disney (+ 1,87 Prozent auf 84,85 USD) und 3M (+ 1,62 Prozent auf 93,81 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Chevron (-1,34 Prozent auf 146,77 USD), Apple (-1,18 Prozent auf 175,47 USD), UnitedHealth (-0,96 Prozent auf 531,00 USD), Salesforce (-0,32 Prozent auf 207,45 USD) und Travelers (-0,30 Prozent auf 168,44 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 488 189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,559 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at