Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
16.12.2025 23:39:08
Dow schließt im Minus: US-Jobdaten sorgen bei Anlegern für Verunsicherung
Nach dem langen Shutdown kommen diverse Konjunkturdaten erst verspätet an die Öffentlichkeit. Vor allem die Arbeitsmarktdaten enthalten Licht und Schatten. An der Wall Street hält sich die Kauflaune in Grenzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
14.12.25
10.12.25
10.12.25
09.12.25
08.12.25
03.12.25
26.11.25