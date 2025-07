DroneShield-Aktie erreicht Allzeithoch: Neues Produktionszentrum treibt Anlegerfantasie

• DroneShield-Aktie auf Rekordhoch• Großinvestition in neue Produktionsstätte• Globale Expansionspläne treiben das Unternehmen an

Bei 3,24 AUD ging die DroneShield-Aktie am Montag an der Börse in Sydney aus dem Handel und legte damit zum Wochenstart 16,97 Prozent zu. Damit trieb der Anti-Drohnen-Spezialist nicht nur sein Kursplus seit Jahresstart weiter deutlich nach oben, es wurde auch ein neues Rekordhoch erreicht.

Neue Produktionsstätte

Als kurstreibend erwies sich die Nachricht, dass DroneShield 13 Millionen australische Dollar in eine neue Produktionsstätte in Sydney investieren will, um seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie seine Produktionskapazitäten nach einer Reihe neuer Auftragsabschlüsse zu erweitern.

Die Investition umfasse einen fünfjährigen Mietvertrag und die Ausstattungsverpflichtung für eine neue, 3.000 Quadratmeter große Produktionsanlage in Sydney, die voraussichtlich im Dezember eröffnet wird, hieß es von Unternehmensseite. Mit der neuen Produktionsstätte hofft man darauf, die jährliche Produktionskapazität bis Mitte 2026 auf 900 Millionen australische Dollar erhöhen zu können, zeitgleich werde ein globaler Umsatz von 2,34 Milliarden australische Dollar angestrebt.

Geschäfte laufen offenbar gut

Mit der neuen Produktionsstätte trägt DroneShield offenbar den prall gefüllten Auftragsbüchern Rechnung. Zudem plant das Unternehmen eine Expansion in Europa. "Als Reaktion auf zunehmende Bedrohungen und zahlreiche Kriege weltweit investieren Australiens Verbündete verstärkt in moderne Verteidigungsfähigkeiten", wird DroneShield-CEO Oleg Vornik zitiert. Vor diesem Hintergrund verstärke man die "Bemühungen, dieser Nachfrage gerecht zu werden, indem wir in hochmoderne Einrichtungen im In- und Ausland investieren und in die Entwicklung souveräner australischer Fähigkeiten, um die modernsten und wirksamsten Abwehrkapazitäten für Drohnen der Welt bereitzustellen", so der CEO weiter.



