DroneShield-Aktie verteuert sich trotz Insider-Verkäufen und Kommunikationspanne

Nach massiven Insider-Verkäufen stürzte die DroneShield-Aktie zuletzt ab. Gleichzeitig wirken die Folgen einer schwerwiegenden Kommunikationspanne weiter nach.

• CEO und weitere Top-Manager liquidieren Aktien im Wert von rund 70 Mio. AUD - Marktvertrauen schwindet• Fehlerhaft kommunizierter Großauftrag sorgte für Handelsunterbrechungen und hohe Volatilität• Trotz starker Fundamentaldaten wächst die Unsicherheit: Analysten bleiben uneins, Anleger nervös

Insider-Verkäufe lösen den heftigsten Kurssturz der Unternehmensgeschichte aus

Die Aktie des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield steht nach einem beispiellosen Insider-Ausverkauf massiv unter Druck. CEO Oleg Vornik trennte sich vollständig von seinem persönlichen Anteil von rund 14,8 Millionen Aktien im Wert von etwa 49,5 Millionen AUD. Kurz darauf folgten weitere Führungskräfte: Chairman Peter James veräußerte Anteile im Volumen von 12,3 Millionen AUD, Board-Mitglied Jethro Marks weitere 4,9 Millionen AUD. Insgesamt wanderten Aktien im Wert von rund 70 Millionen AUD auf den Markt.

Die Reaktion der Anleger fiel heftig aus. In einer einzigen Sitzung brach die Aktie um rund ein Drittel ein. Auch wenn das Management betonte, die Verkäufe stünden nicht im Zusammenhang mit der Unternehmensstrategie, bleibt vor allem ein Eindruck: Wenn selbst der CEO komplett aussteigt, schwinden die Argumente, die den Markt beruhigen könnten.

Kommunikationspanne sorgt für zusätzliche Unruhe

Der Crash fiel in eine Phase, in der DroneShield ohnehin mit beschädigtem Vertrauen zu kämpfen hatte. Nur wenige Tage zuvor musste das Unternehmen eine Meldung zur Vergabe eines vermeintlich neuen Millionenauftrags zurückziehen. Die Nachricht hatte den Kurs zunächst zweistellig nach oben getrieben, erwies sich jedoch als administrativer Fehler und bezog sich lediglich auf eine Anpassung bereits bestehender Verträge.

Die Folge waren starke Schwankungen, Handelsunterbrechungen und ein verunsicherter Markt. Dieser Vorfall bildet nun den Kontext für die aktuelle Vertrauenskrise. Für Anleger stellt sich zunehmend die Frage, ob die Kommunikationsstrukturen und die Transparenz des Managements verlässlich genug sind.

Analysten bleiben optimistisch, doch der Markt zweifelt

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie zwischenzeitlich über 30 Prozent an Wert. Am Montag gelang jedoch eine spürbare Gegenbewegung: An der ASX legten DroneShield-Papiere um 11,59 Prozent auf 2,60 australische Dollar zu. Dennoch zeigt der Trend mit einem Minus von über 40 Prozent seit gut einem Monat nach unten.

Analysten sehen das Papier trotz der Turbulenzen positiv: Bei TipRanks liegen zwei Bewertungen vor, beide mit Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 5,15 australische Dollar, was einem theoretischen Aufwärtspotenzial von rund 98 Prozent entspricht. Auch die australische Finanzfirma Bell Potter hält an ihrer Kaufempfehlung fest und verweist auf starke Fundamentaldaten, darunter einen Umsatzanstieg von 210 Prozent im ersten Halbjahr und rekordhohe Quartalsergebnisse.

Ob sich dieser Optimismus jedoch an der Börse durchsetzen kann, bleibt offen. Nach Kommunikationsfehlern und dem vollständigen Aktienverkauf des CEOs steht DroneShield vor der zentralen Aufgabe, das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Bis dahin dürfte die Aktie volatil bleiben.

Redaktion finanzen.at