DroneShield Aktie
WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2
|Aktie mit Momentum
|
01.10.2025 11:26:14
DroneShield-Aktie erzielt erneut kräftigen Kursgewinn
• Unternehmensnachrichten aktuell dünn, Fokus auf Expansion in die USA
• Anleger sehen großes Wachstumspotenzial im Bereich Drohnenabwehr
Nach rund 18 Prozent Kursplus am Dienstag ging es für die Aktie von DroneShield an der Börse in Sydney auch am Mittwoch erneut kräftig nach oben: Ein Plus von 23,18 Prozent auf 5,74 AUD stand zum Handelsende an den Kurstafeln.
Unternehmensnachrichten Mangelware
Nachrichten von Unternehmensseite, die die Kurssprünge rechtfertigen würden, gibt es aktuell nicht. Zuletzt hatte der Drohnenabwehr-Spezialist eine umfangreiche Expansion in die USA angekündigt, nachdem man bereits in Australien und Europa aktiv tätig geworden war. Der Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den USA wird vom Unternehmen selbst als "klares Zeichen für DroneShields Bestreben, die globale Drohnenabwehrlandschaft anzuführen und neu zu gestalten", bewertet.
DroneShield-Aktie mit Momentum
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens, das unlängst eine Reihe von Neuaufträgen generieren konnte und damit die Marke von 4.000 verkauften Systemen im Wert von 7,9 Millionen AUD überschreiten konnte, scheinen von Anlegern als außerordentlich bewertet zu werden.
Da Drohnenkriegstechnologie und entsprechende Abwehrsysteme zunehmend zu einem Kernstück globaler Verteidigungsstrategien werden, steht im Mittelpunkt des Anlegerinteresses, ob DroneShield die nächste Wachstumsphase angehen kann.
Aktien aus dem Rüstungs- und Verteidigungssektor haben aktuell ein Momentum, für den australischen Drohenabwehrspezialisten scheint dies in besonderen Maße zu gelten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DroneShield Ltdmehr Nachrichten
|
30.09.25
|Rekordjagd setzt sich bei Aktien von DroneShield, RENK und HENSOLDT fort - Verschnaufpause bei Rheinmetall (finanzen.at)
|
29.09.25
|DroneShield-Aktie zündet den Turbo - Das passiert bei den Titeln von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT (finanzen.at)
|
25.09.25
|Nach Kursrally: Warum Anleger bei der DroneShield-Aktie jetzt Kasse machen (finanzen.at)
|
24.09.25
|DroneShield-Aktie klettert weiter: DroneShield stärkt US-Geschäft durch Expansion (finanzen.at)
|
23.09.25
|Nach Aufstieg in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie springt hoch (finanzen.at)
|
15.09.25
|DroneShield-Aktie im Aufwärtstrend: Warum Anleger weiter Vertrauen haben (finanzen.at)
|
10.09.25
|DroneShield-Aktie im Visier: Millionenauftrag verloren - droht Anlegern jetzt eine Durststrecke? (finanzen.at)
|
08.09.25
|DroneShield-Aktie springt nach Aufnahme in S&P/ASX 200 (finanzen.at)