Dropbox Aktie
WKN DE: A2JE48 / ISIN: US26210C1045
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02.09.2026 09:15:12
Dropbox Shuts Down Lenovo ID Integration After Hack Hits Nearly 5,000 Accounts: What Users Need to Know
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05.08.26
|Ausblick: Dropbox öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Dropbox informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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07.05.26
|Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Dropbox stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.