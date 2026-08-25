DSM-Firmenich Aktie
WKN DE: A3D2TK / ISIN: CH1216478797
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25.08.2026 10:15:21
Drought threatens power supplies in Danube countries
Droughts, heat and falling water levels in the Danube are hitting central and southeastern Europe hard. Hungary and Romania are experiencing an energy crisis — whereas countries like Bulgaria are better prepared.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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